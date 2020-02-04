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04.02.2020 17:44
Рубрика: В мире

Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией

Текст: Алексей Чуриков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стремится обострять отношения с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе. "Нам не нужно вступать в конфликт или серьезное противоречие с Россией на данном этапе. У нас с ней есть стратегические проекты, такие как "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Нет речи о том, что мы откажемся от системы ПВО С-400", - приводит слова Эрдогана газета Sabah.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Вы знаете, что у нас сейчас есть очень серьезные стратегические инициативы с Россией. Одной из них является проблема ядерной энергетики. В настоящее время процесс строительства продолжается. Более 300 наших инженеров проходят обучение в России, они возвращаются и продолжают работать здесь. Это важно", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также охарактеризовал проект "Турецкий поток" как имеющий большое, стратегическое значение. "Когда мы посмотрим на общий объем торговли, я могу сказать, что мы сейчас на самом низком уровне, но объем торговли составляет от 20 до 25 миллиардов долларов. Мы надеемся, что в этом году будет намного больше", - отметил президент Турции.

"Поэтому мы сядем и поговорим обо всем. Без гнева", - подчеркнул Эрдоган. Он также отметил, что может позвонить во вторник президенту России Владимиру Путину с тем, чтобы обсудить обострение ситуации в сирийском Идлибе.

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