Газзаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей

Госдума утвердила Валерия Газзаева на должность главы думского комитета по делам национальностей. В своем выступлении он объявил о приоритетах на новом посту.

Газзаев - депутат от "Справедливой России", известный футболист и тренер. Он возглавил комитет вместо покинувшего ГД коллеги по фракции Олега Николаева, который был назначен врио главы Чувашии.

Комментируя свое утверждение, депутат подчеркнул, что комитет под его управлением обязательно продолжит законодательную работу по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России.

Он напомнил, что вопрос национальной политики входит в число приоритетных, ведь Россия является одним из самых многонациональных государств в мире.

- Важно не только учитывать законные права и интересы граждан нашего многонационального государства, - заявил Газзаев, - но и помнить, что одной из наших главных задач является воспитание патриотизма многонационального народа РФ.