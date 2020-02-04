Госавтоинспекция будет проводить внеплановые проверки операторов техосмотра. Соответствующее положение о контроле за организацией и проведением ТО разработало МВД.

Будет введен госконтроль за операторами техосмотра. Проверки могут быть внеплановые. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Проект постановления правительства, утверждающего этот документ, выложен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Согласно этому документу МВД должно в 6-месячный срок разработать и утвердить "индикаторы риска нарушения обязательных требований организациями, аккредитованными в установленном порядке на право проведения техосмотра, и порядок оформления заданий уполномоченным должностным лицам МВД России на проведение мероприятий по государственному контролю за деятельностью операторов техосмотра".

При этом все мероприятия могут проводиться как при участии операторов техосмотра, так и без взаимодействия с ними. Государственный контроль будет заключаться в проведении внеплановых выездных проверок операторов техосмотра, проведении контрольных закупок, а также систематическом наблюдении за деятельностью операторов.

Для проведения такой выездной проверки достаточно мотивированного представления должностного лица, например, о том, что оператор техосмотра выдает диагностические карты без проведения техосмотра. Об этом также могут заявить другие операторы ТО. Проверка должна быть проведена в течение 15 дней с момента получения представления.

Результаты проверок в течение трех дней должны быть выложены на сайте ведомства. Если выявлены нарушения, то в течение трех дней информация об этом должна быть направлена в Российский союз автостраховщиков, который проводит аккредитацию операторов техосмотра.

Также документ предусматривает порядок обжалования действий проверяющих и результатов проверки. Причем не только судебный.

Постановление правительства должно вступить в силу 8 июня 2020 года вместе с поправками в закон о техосмотре. Напомним, что согласно этим поправкам, операторы техосмотра должны сделать три фотографии автомобиля: до проведения ТО, во время и после. При этом фотографии прикрепляются к диагностической карте и указываются координаты места съемки. Они не должны более чем на 150 метров отстоять от координат самого пункта ТО.

Сама диагностическая карта будет электронной. Но можно будет попросить распечатать на бумаге ее копию.

Для пунктов ТО вводится расчет пропускной способности. То есть пункт не сможет выдать диагностических карт больше, чем может принять машин.

А РСА, перед тем как аккредитовать оператора техосмотра, должно провести выездную проверку его пунктов.

Также вводится штраф за управление машиной, не прошедшей техосмотр.