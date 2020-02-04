Иран заявил, что продолжит сотрудничать в расследовании авиакатастрофы

Сотрудничество с другими странами в расследовании авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном будет продолжено. Как сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное во вторник сообщение Организации гражданской авиации Ирана, это будет сделано несмотря на утечку в СМИ записи разговоров иранских диспетчеров.

"Организация продолжит расследование различных аспектов крушения украинского самолета в соответствии с национальным законодательством и международными нормами в сотрудничестве со странами, имеющими отношение к этому инциденту", - цитирует сообщение агентство.

Как уточняет РИА Новости, в организации также призывают международное сообщество отказаться от политизации этой темы.