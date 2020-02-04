Каких только автомобилей не встретишь на наших дорогах. Но еще более интересные экземпляры попадаются в объявлениях о продаже. Автомобильный портал Drom.ru рассказал о самых необычных выставленных на продажу раритетах.

Когда такой автомобиль появляется на дороге, невозможно остаться равнодушным. На фотографии этого лота среди питерских снегов гордо красуется купе Plymouth Satellite 1971 года выпуска. В таком кузове он выпускался всего 2 года. За 49 лет на машине накатали всего 50 тысяч км.

Еще один редкий американец найден в Самаре - это Cadillac Brougham 1988 года. По словам продавца, он в идеальном состоянии: "Все заводское, никакой реставрации вплоть до резины. Полная комплектация, люкс из 80-х по-американски! Двигатель и коробка работают как часы".

В Екатеринбурге продается редкий немецкий кабриолет Hanomag typ 13, выпущенный в 1940 году. В кузове кабриолет было произведено чуть больше 1,5 тысячи машин. Сейчас бренда Hanomag не существует, поскольку в 2002 году он поглощен Komatsu. Typ 13 фактически последняя модель легкового автомобиля данного производителя.

По дорогам Геленджика ездит забавный китайский электромобиль Qingli 2018 года выпуска. Своими габаритами он больше похож на детскую игрушку, чем на средство передвижения. Его владелец утверждает, что по закону этот автомобиль не нужно оформлять в ГИБДД, получать номера, платить налог, а также оформлять страховку и проходить техосмотр. Но для управления им все же необходимо иметь права категории "М" или "В".