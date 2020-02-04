Клишас: Процедуру голосования по Конституции пропишут во втором чтении

Процедура общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет частью президентского законопроекта, ее пропишут во втором чтении документа в Госдуме, рассказал журналистам сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас, отвечая на вопрос "РГ".

"Процедура голосования появится до конца второго чтения, она будет внесена и будет частью закона", - сказал сенатор после заседания рабочей группы. Он также сообщил, что в законе будет предусмотрено участие наблюдателей в процессе голосования.

"Я думаю, что независимое общественное наблюдение, как это было на президентских выборах, мы обязательно пропишем. Наблюдатели обязательно будут участвовать", - сказал Клишас, добавив, что участие международных наблюдателей пока не обсуждалось.

Парламентарий также уточнил, что рабочей группы "есть полное понимание по процедуре голосования". "Даты (голосования) еще нет. Она будет известна тогда, когда Госдума будет принимать (законопроект) во втором чтении", - добавил он.

Напомним, накануне Совет Госдумы принял решение продлить срок приема поправок ко второму чтению законопроекта до 14 февраля. Дата второго чтения будет определена после рассмотрения поправок профильным комитетом по госстроительству и законодательству.