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05.02.2020 10:03
Рубрика: Легковые авто

Коронавирус парализовал работу заводов Hyundai

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai объявила о приостановке производства автомобилей на заводах в Южной Корее. Проблема заключается в сбоях поставок жгутов проводов. Таким образом, Hyundai стал первым крупным автопроизводителем за пределами Китая, который стал жертвой коронавируса.

Фото: www.motor1.com
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Kyungshin и Yura Corporation - корейские поставщики Hyundai дефицитных жгутов стараются нарастить объёмы выпуска продукции, чтобы компенсировать нехватку импортных комплектующих.

"Hyundai и Kia могут понести колоссальные убытки, так как большое количество комплектующих поступает из Китая, а складские запасы деталей не так велики", - цитирует агентство Reuters старшего научного сотрудника Корейского института экономики, промышленности и торговли Ли Ханг-ку.

Чтобы оценить зависимость южнокорейской автомобильной промышленности от Китая, достаточно сравнить данные минпромторга за 2018 и 2019 годы: в прошлом году в страну из Поднебесной было импортировано запчастей на сумму 1,56 миллиарда долларов, годом раньше - на 1,47 миллиардов.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Automotive News Europe сообщает, что с конвейера с прошлых выходных не сходит Hyundai Palisade. Проблема та же - нет комплектующих.

В компании рассматривают все варианты, способные минимизировать последствия сбоя производства автомобилей. График возобновления работы предприятий не определён - будут исходить из ситуации, предполагается, что часть заводов рестартует 11 или 12 февраля.

#Hyundai