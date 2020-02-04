Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

- В настоящее время таких препаратов нет, - заявил он, отвечая на вопросы депутатов. - И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев - от двух до пяти.
Однако, чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус, которого у РФ нет, добавил он. Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Китай не передал России живой штамм вируса.
Кроме того, выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось, признал Краевой.
По его словам, "самое сложное - проверить эту вакцину, а для этого необходимо ее отработать на клетках, на мелких животных, доклинические исследования на крупных животных и клинические исследования".
В это время Китай хочет проверить российский противовирусный препарат триазавирин на предмет его эффективности в борьбе с новым китайским коронавирусом, рассказал также представитель Минздрава. Этот российский препарат назначается для лечения гриппа.
Как сообщалось ранее, Минздрав РФ предпринимает все меры для того, чтобы быть готовым к масштабному распространению инфекционного коронавируса на территории РФ.