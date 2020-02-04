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04.02.2020 12:04
Рубрика: Власть

Минздрав сообщил о трудностях с тестированием вакцины от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина
Создание вакцины от коронавируса тормозится отсутствием у России "живого" штамма из Китая. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой на заседании комитета по охране здоровья.

- В настоящее время таких препаратов нет, - заявил он, отвечая на вопросы депутатов. - И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев - от двух до пяти.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
РФ готовится к возможному массовому распространению коронавируса

Однако, чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус, которого у РФ нет, добавил он. Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Китай не передал России живой штамм вируса.

Кроме того, выделить штамм от зараженных пациентов пока не удалось, признал Краевой.

По его словам, "самое сложное - проверить эту вакцину, а для этого необходимо ее отработать на клетках, на мелких животных, доклинические исследования на крупных животных и клинические исследования".

В это время Китай хочет проверить российский противовирусный препарат триазавирин на предмет его эффективности в борьбе с новым китайским коронавирусом, рассказал также представитель Минздрава. Этот российский препарат назначается для лечения гриппа.

Как сообщалось ранее, Минздрав РФ предпринимает все меры для того, чтобы быть готовым к масштабному распространению инфекционного коронавируса на территории РФ.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Минздрав Распространение нового коронавируса

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