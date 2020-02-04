Оплатить штраф со скидкой можно будет не только за нарушение Правил дорожного движения. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Проект нового КоАП предусматривает 1666 составов административных правонарушений, сообщили в ведомстве. При этом проектом Процессуального КоАП предлагается распространить возможность уплаты административного штрафа в половинном размере на все административные правонарушения, за исключением грубых, а также отдельных нарушений в области дорожного движения.

Таким образом, заявляют в минюсте, особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений. То есть под возможность уплаты штрафа с дисконтом подпадут 60 процентов всех составов административных правонарушений, предусмотренных в новом проекте КоАП.

В действующем КоАП возможность уплаты половины от суммы назначенного штрафа распространяется только на правонарушения в области дорожного движения. При этом исключается такая возможность для опасных и повторных нарушений. Таким образом, она распространяется только на 124 состава нарушений из более 1800, предусмотренных в кодексе. Это всего около 7 процентов.

Напомним, что воспользоваться скидкой можно при уплате штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления. А если постановление пришло по почте позже, то срок можно восстановить, обратившись непосредственно в подразделение, которое его вынесло. Или по суду. Как отметили в минюсте, в проекте Процессуального КоАП эта норма сохранена.

Возможность оплаты половины штрафа появилась в КоАП в декабре 2014 года. Она была введена для того, чтобы повысить собираемость штрафов. То есть заинтересовать водителей своевременно платить за нарушения.

Благодаря этому автомобилисты стали активно проверять, не числятся ли за ними штрафы. Сервис по проверке штрафов на официальном сайте Госавтоинспекции - самый популярный ресурс. Если всеми сервисами на сайте ГИБДД в прошлом году граждане воспользовались 820 миллионов раз, то проверкой штрафов - 500 миллионов раз.

Надо сказать, что когда эта поправка вносилась в действующий КоАП, она вызвала массу возражений. Однако Госдума все-таки приняла этот проект. За пять лет он показал свою эффективность. Сейчас собираемость штрафов за нарушения Правил дорожного движения составляет практически 80 процентов. Поэтому логично распространить эту практику и на другие составы нарушений.

Проект нового КоАП предусматривает 1666 составов нарушений, 50-процентную скидку предполагается распространить на 1000 составов

Еще было бы логично распространить ее и на местные штрафы. Такие, например, как штраф за стоянку на газоне.

Что же касается возможности восстановления срока уплаты штрафа со скидкой, то она появилась в КоАП только в прошлом году. Причем после соответствующего решения Конституционного суда. Тогда автовладелец, который получил так называемое письмо счастья после истечения 20-дневного срока, обратился в суд, оспаривая невозможность оплатить половину штрафа из-за того, что срок пропущен не по его вине. И суд решил, что это действительно недопустимо.

Напомним, новая редакция КоАП и совершенно новый закон - Процессуальный КоАП вывешены для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru. Предполагается, что они будут приняты до конца года и должны вступить в силу с 1 января 2021 года. Но пока к этим документам много вопросов.