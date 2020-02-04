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04.02.2020 18:23
Рубрика: Власть

Дети в доле

Нотариусы объяснили, как оформлять жилье с маткапиталом
Текст: Владислав Куликов
Федеральная нотариальная палата разъяснила острые юридические моменты, связанные с покупкой жилья с помощью материнского капитала.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"К сожалению, не все знают о том, что в случае, если при покупке или строительстве жилья использовался материнский капитал, закон обязывает родителей выделить доли в объекте недвижимости всем детям, - объяснили в Федеральной нотариальной палате. - Чтобы позже с недвижимостью не возникло проблем, необходимо оформить договор о выделении долей у нотариуса".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Закон обязывает подписать такой договор в течение полугода после выплаты ипотечного кредита. Как подчеркивают в ФНП, в этом случае нотариус обязательно предоставит льготу. После подписания договора сведения направляются в Пенсионный фонд и Росреестр.

"Многие получатели материнского капитала невнимательно относятся к обязанности выделить детям доли в квартире, купленной в ипотеку, на гашение которой был использован материнский капитал, - поясняют в Федеральной нотариальной палате. - Кто-то намеренно "забывает" исполнить требования закона. Если доли не выделить в срок, с продажей квартиры могут возникнуть проблемы. Покупка такого жилья может нести в себе серьезный риск для новых владельцев - сделка может быть оспорена в дальнейшем".

На практике были случаи, когда сделки, где не все условия использования маткапитала соблюдены, оспаривались в суде. В результате страдали и добросовестные покупатели, и "забывчивые" хозяева. Ведь прокуратура и Пенсионный фонд проводят проверки целевого использования материнского капитала.

Например, в декабре прошлого года суд обязал вернуть деньги некую жительницу Перми, которая за счет материнского капитала купила жилье, но допустила правовые ошибки при оформлении. Женщина не выделила в новом доме доли несовершеннолетним детям, а затем продала недвижимость. В итоге суд обязал пермячку вернуть неосновательно израсходованные средства материнского капитала. В случае же расторжения сделки под ударом оказываются покупатели квартиры. Так что теперь при покупке недвижимости появился еще один юридический риск, который надо учитывать.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Чаще всего проблемы, связанные с правовой природой материнского капитала, возникают при разделе или продаже жилья, - поясняют в нотариате. - Если в первом случае - это внутрисемейный вопрос, то во втором он связан с правами третьих лиц, которые должны иметь гарантии того, что сделка соответствует закону и не будет оспорена. Нотариусы рекомендуют покупателям недвижимости обращать внимание на случаи, когда у собственников есть несовершеннолетние дети и подробно интересоваться историей объекта. Чтобы гарантированно защититься от возможных рисков, лучше отдать предпочтение нотариальному удостоверению сделки".

Власть Право Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Материнский капитал

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