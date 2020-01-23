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23.01.2020 10:30
Рубрика: Экономика

Минтруд предложил в два раза сократить сроки перечисления маткапитала

Текст: Евгений Гайва
Минтруд готовит изменения в закон и ведет подсчеты необходимых дополнительных средств для реализации предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Сейчас мы работаем и над реализацией предложений президента, прозвучавших в послании Федеральному собранию, готовим соответствующие изменения в законодательство, и ведем подсчеты требуемых финансовых средств. Это введение права на материнский капитал при рождении первого ребенка с 1 января в размере 466,6 тыс. рублей, увеличение размера материнского капитала до 616,6 тыс. рублей при рождении второго ребенка с 1 января, а также новые выплаты на детей от трех до семи лет включительно", - сказала Петрова в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Фото: iStock
Маткапитал можно будет потратить на дом на садовом участке

Кроме того, Минтруд готовит предложения по сокращению срока перечисления средств материнского капитала в банк. Он должен уменьшиться вдвое с 45 дней. При этом сроки перечисления материнского капитала меняться не будут, пояснила Светлана Петрова.

Сокращение сроков перечисления маткапитала в банк необходимо, так как сейчас ведущие банки заключают ипотечный договор только после уплаты первоначального взноса. А это блокирует использование средств маткапитала на уплату первоначального взноса, пояснила Петрова. То есть заемщикам приходиться искать собственные средства. Минтруд намерен проанализировать практику, чтоб найти способы повышения доступности жилья для семей в рамках нацпроектов, добавила представитель министерства.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал

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