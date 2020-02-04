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04.02.2020 00:11
Рубрика: Спорт

Прием будет болевым

Нурмагомедов назвал бой с Фергюсоном настоящим испытанием
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 22(8076)
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов провел пресс-конференцию в Махачкале, в ходе которой поделился ожиданиями от боя с американцем Тони Фергюсоном.

Этот долгожданный поединок, который отменялся несколько раз из-за различных травм обоих соперников, состоится в ночь с 18 на 19 апреля в Бруклине в рамках турнира UFC 249.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Нурмагомедову неинтересен реванш с Макгрегором

- Надеюсь, что на этот раз ничего не отменится, - заявил Нурмагомедов журналистам. - Бой с Тони - очень важный бой для моей карьеры, для моего наследия. На бумаге он самое сложное испытание для меня. Будет ли так на самом деле, покажет только поединок. Но я считаю, что я больше на подъеме, чем Фергюсон.

Накануне президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт сообщил, что бывший чемпион промоушена в двух дивизионах ирландец Конор Макгрегор проведет следующий поединок как раз против победителя предстоящего боя. Уайт даже назвал Хабиба фаворитом. То есть осенью 2020 года любителей смешанных единоборств может ждать реванш Нурмагомедов - Макгрегор.

Первый поединок, завершившийся скандалом, штрафами и дисквалификациями, прошел в октябре 2018 года. Хабиб тогда победил Конора болевым приемом. С тех пор задиристый ирландец мечтает о реванше. А вот Нурмагомедов совсем не горит желанием снова встречаться с Макгрегором в октагоне.

- Мне неинтересен реванш с Конором, - подчеркнул Хабиб. - Даже если предложат 100 миллионов долларов. Есть много видов спорта, куда можно вложить такие деньги. А зачем мне 100 миллионов за то, чтобы я его еще раз побил?

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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