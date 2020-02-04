Опровергнута информация, что Россию на "Евровидении" представит Панайотов

Вот уже несколько дней все обсуждают, кто представит Россию на "Евровидении-2020". Первым высказался Игорь Крутой, заявивший, что нашим участником вполне смог бы стать Александр Панайотов. Не возражал против его кандидатуры и Григорий Лепс, в Продюсерском центре которого ныне и работает финалист "Голоса-5". А затем немало блогеров и СМИ стали преподносить их мнения почти как "дело решенное". Любопытно, что схожая ситуация уже возникала и в 2017-м, и в 2019-м годах…

Ведь уже в третий раз за четыре года народная молва отправляет на конкурс именно Панайотова.

Но в первом случае на "Евровидение" откомандировали Юлию Самойлову (которой вскоре запретили въезд на Украину), а во втором предпочли Сергея Лазарева, который занял в Израиле почетное третье место. И вот теперь все снова пишут про Александра…

Сам певец, как и в прошлые годы о возможности участия в "Евровидении" не высказывается, что конечно, и мудро, и деликатно, и предусмотрительно. Но отчего снова "клин сошелся" именно на нем?

То ли хорошо работают его пиарщики, то ли активных фанатов у него больше, чем у конкурентов, а многочисленные зрители ценят певца Панайотова выше всех остальных. Как бы то ни было - исполнитель он и вправду талантливый, запоминающийся, да и внешне - притягательный, артистичный, одевающийся стильно и предпочитающий модные прически. Наверняка, немало европеек (а главная аудитория конкурса все-таки женщины) проголосовали бы за него.

Да и Игорь Яковлевич Крутой, который, как известно, словами никогда не разбрасывается, может, не зря упоминал Панайотова, а сам уже написал для него конкурсную песню? Может, вопрос с тем, кто поедет на "Евровидение" уже решен?

- Нет, - сообщил обозревателю "РГ" источник на Первом канале (являющемся официальным вещателем "Евровидения"-2020). - Пока ничего не решено, но время у нас еще есть. Как только выберем артиста, то сразу сообщим и название его конкурсной песни. Хотя это и не случится со дня на день…

Напомним, о том, что на "Евровидение-2019" поедет Сергей Лазарев в прошлом году объявили уже 7 февраля.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме - втором по величине городе Нидерландов - с 12 по 16 мая.

Кстати

Пока же о своем желании участвовать в конкурсе сообщили Ольга Бузова и эксцентричная, экстравагантная, но очень артистичная и зрелищная рок-н-ролльная группа Little Big.