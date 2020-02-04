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04.02.2020 23:36
Рубрика: В мире

Пентагон разместил новые ядерные боеголовки на подводных лодках

Текст: Максим Макарычев
Новая атомная боеголовка, спроектированная и изготовленная при администрации Трампа, была развернута на борту атомной подводной лодки. Об этом говорится в заявлении министерства обороны США, обнародованном во вторник. Речь идет о первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2, производство которой началось в 2019 году.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

О развертывании W76-2, маломощного варианта ядерной боеголовки, традиционно используемой на баллистической ракете Trident, впервые сообщила 29 января Федерация американских ученых (ФАС). Первой, кто вышел с новым оружием, была субмарина USS Tennessee (SSBN-734), ушедшая в плавание с базы подводных лодок Kings Bay в штате Джорджия в конце 2019 года.

Фото: NASA Earth Observatory/flickr.com
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Отвечая на вопрос о предполагаемом развертывании, представитель Пентагона заявил, что политика США заключается в том, чтобы не "подтверждать и не опровергать" присутствие ядерного оружия за границей, и отказался комментировать конкретные детали отчета ФАС, в частности, такие как класс и названия подлодок. Однако в заявлении во вторник заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Руд подтвердил, что военно-морской флот уже принял боеголовку на вооружение, уточняет Defense News.

В заявлении отмечается, что развертывание боеголовки "усиливает сдерживание и предоставляет Соединенным Штатам быстрое, более жизнеспособное стратегическое оружие малой мощности". Кроме этого, уточнил Руд, она "демонстрирует потенциальным противникам, что ограниченная ядерная занятость не дает никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут адекватно и решительно отреагировать на любой сценарий угрозы".

Создание боеголовки малой мощности для подводных лодок было одним из двух новых проектов, представленных в "Обзоре ядерной политики" Пентагона в 2018 году. Боеголовка спроектирована так, чтобы нести заряд меньший, чем ядерное оружие, взорванное в японской Хиросиме во время Второй мировой войны. Конструкция представляет собой модификацию боеголовки W76-1 для баллистической ракеты (БР) Trident II, которая установлена на стратегических подводных лодках класса Огайо. Эта модификация позволила Национальной администрации по ядерной безопасности быстро изменить проект и запустить производство примерно за год. Всего в ВМФ США имеются 14 ракетоносцев, несущих по 24 баллистические ракеты Trident II.

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Противники размещения боеголовки на подводных лодках задаются вопросом, является ли эта доктрина реалистичной, а также утверждают, что ни одна ядерная система не может быть "действительно не стратегической". Относительно W76-2, члены сообщества по нераспространению выразили обеспокоенность тем, что использование маломощных и высокопроизводительных боеголовок, запущенных на ракете с подводной лодки, создает ситуацию, когда противник не знает, какая система используется, и поэтому реагирует так, как будто была запущена большая боеголовка.

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