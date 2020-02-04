Первый канал отказался от трансляции "Оскара"

Впервые за несколько лет Первый канал не покажет церемонию вручения премии "Оскар".

Трансляция мероприятия отсутствует в сетке вещания канала в ночь с 9 на 10 февраля, когда оно будет проходить.

На Первом пояснили, что всё дело в "соотношении между потраченными деньгами и полученным результатом".

"Динамика рейтингов "Оскара" в последние несколько лет была падающей", - приводит РБК сообщение пресс-службы канала.

По словам источника "Коммерсанта", расходы на показ действительно "несопоставимы с результатом".

Напомним, Первый показывал "короткую международную версию" вручения "Оскара".

В этом году церемонию покажет онлайн-кинотеатр Okko.

О номинантах грядущего "Оскара" мы писали здесь.