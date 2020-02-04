Песков назвал число случаев заболевания коронавирусом в России

"Конечно, разумеется. Это тема для получения информации фактически в режиме реального времени", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует", - добавил представитель Кремля.

"Работа развернута, штаб работает. Выявлено два случая заболевания коронавирусом, других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются", - заверил Песков.