Песков назвал число случаев заболевания коронавирусом в России

Президент Владимир Путин оперативно получает информацию по коронавирусу. Об этом заявили в Кремле. На данный момент выявлено два случая заболевания в России. Все меры предпринимаются.
"Конечно, разумеется. Это тема для получения информации фактически в режиме реального времени", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
"Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует", - добавил представитель Кремля.
"Работа развернута, штаб работает. Выявлено два случая заболевания коронавирусом, других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются", - заверил Песков.