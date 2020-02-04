Президент Польши подписал закон о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о судебной реформе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Блажей Спыхальский, передает издание Wiadomosci.

"Президент согласился с мнением тех, кто утверждает, что эти положения, недавно принятые парламентом, должны быть частью польской системы правосудия. Отсюда и такое решение, принятое после обширных консультаций, в том числе с парламентской оппозицией и советниками", - заявил Спихальский.

Эта реформа вызвала скандал не только в самой Польше, где оппозиция и судейское сообщество считают ее не чем иным, как попыткой власти взять тотальный контроль над судьями. Реформа внесла раздор между Польшой и Евросоюзом. В частности, Европейская комиссия выразила довольно жесткую критику в адрес польских властей. По мнению еврочиновников, судебная реформа нарушает принцип верховенства права. Напомним, что в середине декабря юристы провели в Варшаве массовую акцию протеста, оспаривая право властей на внесение изменений в судебную систему.