По словам Ирины Волк, они зарегистрировали несколько юридических лиц и арендовали помещения, в которых организовали автосалоны. Аферисты брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях. При этом выполнять обязательства перед клиентами не намеревались - эти якобы официальные салоны с офисами просто исчезали. Еще хорошо, что они не требовали предоплаты в счет будущих комиссионных. По сути, это была хорошо организованная массовая автокража.

В итоге автовладельцы лишались транспортных средств и оставались без денег. Всего от их действий пострадало более 300 человек. Сумма причиненного им ущерба превысила 100 миллионов рублей.

Аферу раскрыли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей. Возбуждены уголовные дела, шестеро фигурантов взяты под стражу, еще двое объявлены в розыск.

Под видом помощи в продаже машин была хорошо организованная массовая автокража

Впрочем, это не единственный способ обмануть человека, желающего через автосалон продать свой автомобиль. Казалось бы, через официально зарегистрированную фирму осуществить такую сделку надежнее и безопаснее, чем продавать самому из рук в руки. По крайней мере, есть гарантия, что у тебя машину банально не отнимут приехавшие гопники. Но надо всегда внимательно читать и обязательно перед сделкой перечитывать договор, так как некоторые листы в нем могут подменить с помощью старинного приема - ловкости рук. И тогда вы можете получить после продажи всего лишь треть суммы, о которой якобы договаривались с "надежной" фирмой. Вам покажут договор, где будут напечатаны совсем другие цифры.

Известен прием, когда вместо новой машины вам продают битую, но хорошо отремонтированную и с "откорректированным" пробегом. А могут и вообще вовлечь в настоящую финансовую пирамиду. Предложат вложить деньги в какой-нибудь автомобиль и сразу же сдать его в аренду. Пусть "капает" 30 процентов в месяц. Потом и деньги, и машина исчезают.