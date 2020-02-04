Кировский экс-губернатор Белых занялся пошивом игрушек в колонии

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание за взяточничество в колонии в Рязанской области, занялся пошивом игрушек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УФСИН.

По данным пенитенциарного ведомства, в рязанской колонии №5 осужденный Никита Белых ранее работал в библиотеке.

- С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе №1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания, - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что за свой труд экс-губернатор получает сдельную оплату и на новую работу не жалуется. Заказы на выполнение работ поступают в колонию от разных компаний, один из заказов предполагает пошив игрушек.

Суд над бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых завершился в феврале 2018 года. Защита настаивала на оправдании подсудимого, заявляя слабом здоровье Белых и о возможно имевшей место провокации.

Тем не менее, экс-чиновника признали виновным во взяточничестве и приговорили к восьми годам заключения со штрафом в 48,2 миллиона рублей. После этого имущество бывшего губернатора было выставлено на торги.