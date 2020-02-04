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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Докатилась

В Москве женщине, посадившей ребенка за руль, избрали меру пресечения
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Во вторник Следственный комитет по Москве объявил, что готов в ближайшее время предъявить обвинение в совершении уголовного преступления жительнице столице, которая, будучи в нетрезвом состоянии, посадила за руль одного своего ребенка, а второго разместила в той же машине.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, 25-летняя гражданка подозревается в совершении преступления по статье 151.2 Уголовного кодекса РФ - "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего".
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Напомним, 25 января этого года дама, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в салоне каршерингового автомобиля "допустила к управлению транспортного средства малолетнего ребенка". На заднем сиденье в этот момент сидел еще один ребенок.

Во вторник эта женщина посетила следователя СК по его настоятельной просьбе и на допросе объяснила, что за руль она посадила 9-летнего сына "по его просьбе".

В СК даме избрали меру пресечения - подписку о невыезде. В ближайшее время ей предъявят обвинение.

В СК даме избрали меру пресечения - подписку о невыезде. Скоро ей предъявят обвинение

Уголовная статья, которую предъявили лихой автоледи, очень неприятная. Она карает за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкоголя, одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попрошайничеством. По первой части этой статьи взрослого накажут обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо исправительными работами на срок от года до двух лет. Это в лучшем случае. В худшем - арест от трех до шести месяцев либо срок до четырех лет.

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Но у москвички часть вторая этой статьи, что значительно хуже. В этой части записано следующее : "То же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет". И это самое мягкое наказание. Так как далее идут арест от четырех до шести месяцев либо срок до пяти лет.

Важный момент - это наказание не распространяется на случаи вовлечения детей в бродяжничество, если это "совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, вызванных утратой источника средств существования или отсутствием места жительства".

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