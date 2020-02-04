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04.02.2020 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области по подозрению в убийстве знакомой задержана молодая женщина. По версии следствия, подозреваемая нанесла жертве смертельный удар битой, а потом отнесла убитую на кладбище.

Как уже сообщала "РГ", тело 29-летней девушки было обнаружено 26 января на городском погосте в Сергиевом Посаде. Смерть наступила от тяжелой травмы головы. Ранее потерпевшую активно искали: она должна была забрать ребенка из детского сада, но куда-то исчезла. С тех следователи начал отрабатывать возможные версии преступления.

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По данным ГСУ СК региона, убийство было совершено еще 20 числа. Как полагают оперативники, между девушками произошла ссора. Подозреваемая вывезла жертву в безлюдное место, а потом ударила битой. Потом оттащила тело на кладбище.

На допросе у следователя девушка во всем призналась. Ее задержали, вскоре суд изберет подозреваемой меру пресечения. СК настаивает на аресте.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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