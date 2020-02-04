В этом году власти намерены расселить 25 квартир в двух домах Рыбинска Ярославской области, построенных по "инновационной" технологии и сданных в эксплуатацию в 2012-м, но уже через шесть лет признанных аварийными и ограниченно работоспособными. В целом же процесс расселения проблемных новостроек рассчитан на три года, что их жильцов не может не тревожить: жить там они боятся уже давно.

Трещину замаскировали под цветок

Первый раз о строительном "недоразумении" на улице Щепкина в Рыбинске "РГ" написала в марте 2018 года. К тому времени недавние счастливые новоселы из домов 29а и 29б били во все колокола, стремясь привлечь внимание к потрескавшимся стенам и перекошенным дверным проемам.

Два светло-желтых трехэтажных четырехподъездных дома возводились по экономичной каркасно-монолитной технологии в 2011 году с освещением процесса в рыбинских СМИ. "Эта технология только сейчас внедряется на территории России, - рассказывал тогда на камеру заместитель генерального директора фирмы-подрядчика. - В некоторых областях она уже довольно активно используется - в Московской, Орловской. В Ярославской области, насколько я знаю, эти дома будут "первой ласточкой".

Новоселы (большинство ранее проживало в аварийном жилье), однако, очень скоро поняли, что "ласточку" им подсунули сомнительную.

- Мы смотрели и удивлялись: строители вертикально ставили тонкие металлические профили, которые обычно используют для гипсокартона, крепили их между собой саморезами, обшивали фиброцементными плитами и внутрь этой конструкции заливали смешанные с бетоном белые гранулы - ну что-то вроде раскрошенного пенопласта. Эта крошка у нас долго потом валялась во дворах, - рассказала в 2018 году корреспонденту "РГ" пожилая жительница одного из соседних домов инженер-строитель по профессии Валентина Васильевна.

Белые гранулы (пенополистирол) валяются здесь и сегодня, потому что легко выкрашиваются из полуразрушенных цоколей, из не обшитых строителями чердачных лючков и стен... Дверные проемы вскоре после новоселья перекосило почти во всех квартирах, по стенам и потолкам побежали трещины, которые теперь - повсюду. Самая рекордная по ширине и глубине щель в стене образовалась в квартире Ирины Городничевой в доме 29б - в нее на всю длину входит 20-сантиметровая линейка. Причем трещина идет из подвала до третьего этажа дома и со временем только увеличивается и смещается в сторону. Чтобы хоть как-то поднять себе настроение, Городничевы нарисовали на этой трещине цветок, "замаскировав" ее под стебель.

Признали с боем

Борьба людей за право жить в нормальных условиях была долгой и непростой. Поначалу городские власти заявляли, что до осени 2017 года сигналов от жителей проблемных домов в городское управление строительства не поступало, поэтому оснований для обращения по гарантийным обязательствам к застройщику не было. Городская прокуратура между тем после проверки сделала вывод, что "администрацией городского округа город Рыбинск длительное время не принималось мер к понуждению застройщика к устранению недостатков строительства". Гарантия на построенные дома тем временем закончилась, а застройщик испарился - в 2016 году он был исключен из Единого госреестра юридических лиц как прекративший деятельность.

Высокопоставленные чиновники рыбинской администрации получили представления от городской и областной прокуратур, после чего из горбюджета были выделены средства на проведение комплексного обследования домов специализированной организацией. Эксперты, как и ожидалось, выявили "развитие значительных деформаций, повреждений конструкций стен надземной части здания" и сделали вывод, что общее состояние конструкций наружных и внутренних несущих стен здания на момент обследования - аварийное, а состояние конструкций перегородок - ограниченно работоспособное.

Однако даже после этого межведомственная комиссия по оценке жилых помещений оснований для присвоения домам статуса аварийных не нашла. Прокуратуре пришлось обращаться с исками в интересах живущих в "инновационных" трехэтажках инвалидов в суд, который с мнением надзорного ведомства согласился, признав и заключение комиссии, и соответствующее постановление горадминистрации незаконными. В итоге в мае 2019 года постановлением администрации Рыбинска дома на улице Щепкина, 29а и 29б были признаны аварийными и подлежащими сносу.

Новые стены

Долгожданный процесс расселения "карточных домиков" наконец-то начался. В рыбинском "Жилкомцентре" отметили, что программа рассчитана на три года - до конца 2021-го и в минувшем году для жильцов с улицы Щепкина закуплено 16 квартир на вторичном рынке, а еще десять выделены из муниципального фонда. Всего же предстоит найти новое жилье для 101 семьи.

Одними из первых новоселов стали Городничевы, с великой радостью уехавшие из своих треснувших стен с нарисованным на них цветком. Семья даже Новый год смогла встретить на новом месте.

120 миллионов бюджетных рублей на строительство непригодных развалюх потрачено, а привлечь за это некого

- Нам предложили подобрать себе квартиру самим - примерно равную нашей по метражу и стоимости, - рассказывает Ирина. - Мы выбрали, посмотрели, все понравилось. Вторичка, но хорошая: железобетонные стены, а не пенопластовые. Нам предлагали и в новых домах, но под Ярославлем, в поселке Октябрьском, что для нас, конечно, неудобно, потому что работаем в Рыбинске. А дальше администрация решала, приобретать выбранную квартиру или нет. Нам ее купили, она даже на три метра больше оказалась. Мы просто счастливы.

По словам директора МКУ "Жилкомцентр" Анны Костиной, при покупке квартир сотрудники учреждения старались выбирать центральные районы города, а также учитывали пожелания жильцов. Квартиры приобретены в микрорайонах Скоморохова Гора, Центр, Мариевка, Полиграф, Прибрежный, Веретье, Копаево. Первые в списках на смену жилплощади - жильцы муниципальных квартир и собственники, вставшие на очередь в качестве нуждающихся. Людям, к своему несчастью, купившим жилье в проблемных домах на свои сбережения и на очередь не вставшим, придется ждать еще пару лет.

Правда, если к приобретенным квартирам претензий нет, то теми, что выделяются из муниципального фонда, люди подчас недовольны и жалуются, что они - "после алкоголиков и покойников", в непригодном состоянии.

- Да, там могут быть квартиры после выселенцев. Когда мы показывали людям предлагаемые варианты, жилье было без ремонта, - объясняет Анна Костина. - Но мы поменяли сантехнику, а где-то и окна, сделали косметический ремонт. Часть жильцов уже заключили договоры соцнайма и въехали в квартиры, часть - на пути оформления документов. Собственники получили жилье в собственность.

Виноватых нет

А вот вопрос: "Кто виноват?" - до сих пор, увы, без ответа. Собственники квартир в "карточных домиках", которым еще два года, если не больше, предстоит жить в страхе, уверены, что администрация Рыбинска, в свое время не проконтролировавшая качество строительства, должна быть привлечена хоть к какой-то ответственности. Однако проводившие по этому поводу проверку следственные органы СК РФ не один раз выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Очередное постановление об отказе вынесено 4 декабря прошлого года. Правда, 23 декабря прокуратура Рыбинска признала его незаконным и вернула материалы для организации дополнительной проверки в следственный отдел по Рыбинску СУ СК РФ по Ярославской области.

Аналогичная история - с делом против нерадивого застройщика. Возбужденное полицией в марте прошлого года уголовное дело в отношении неустановленного лица из числа руководителей компании-застройщика было приостановлено "в связи с неустановлением" этого лица. Потом оно было снова возобновлено, но итог пока нулевой...

В общем, 120 миллионов бюджетных рублей на строительство непригодных для жизни развалюх потрачено, а привлечь за это, как ни странно, некого.

Комментарий

Татьяна Жгулева, заместитель директора департамента строительства Ярославской области:

- В 2019 году на территории Рыбинска началось расселение многоквартирных домов N 29а и 29б на улице Щепкина в рамках региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011-2021 годы за счет средств областного и местного бюджетов. В связи с тем что в облбюджете недостаточно средств, было принято решение о поэтапном расселении вышеуказанных МКД в период с 2019 по 2021 год. Всего до конца 2021 года в этих домах необходимо расселить 3,97 тысячи квадратных метров. На эти цели (расселение 657,6 квадратного метра) в 2019-м потрачено около 23 миллионов рублей: 20 - из областного бюджета и около трех - из местного. В 2020 году на расселение более 1100 квадратных метров из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей.