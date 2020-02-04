ВСС определил 16 регионов для запуска страхования жилья от ЧС

В Тулуне еще достаточно построек, которые будут либо восстанавливать, либо сносить только по весне. Фото: Тимофей Борисов/РГ

В списке Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами.

Полис страхования жилья по региональной программе (речь идет о риске уничтожения или повреждения стихией, а также рисках пожара, взрыва, затопления) будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил глава ВСС Игорь Юргенс. "Полис с минимальным набором рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе будет стоить около 350-450 рублей в год", - отметил он.