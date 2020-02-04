ВСС определил 16 регионов для запуска страхования жилья от ЧС

Новости

В Прикамье в заброшенном морге нашли медкарты умерших людей 11:36
Жителя Урала будут судить за заражение супруги ВИЧ-инфекцией 11:30
Контроль на внутренних рейсах усилят из-за коронавируса 11:30
Видео: выталкивали грузовик из кювета, но в итоге перевернули его 11:30
В День России в Москве будут работать два ЗАГСа 11:27
В Приморье разработали программу для диагностики коронавируса 11:24
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории 11:17
Олимпийский чемпион по хоккею Скворцов умер на 66-м году жизни 11:16
Удар "Солнцепеков" по укреплениям сняли на видео в Ленобласти 11:16
Под Челябинском обнаружили бесхозный склад разбитых ртутных ламп 11:11
В Пермском крае обрушился потолок в жилом доме 11:09
Эксперт оценил 50-процентую скидку на оплату штрафов КоАП 11:03
Назначен новый глава Мининформа Крыма 10:56
УАЗ выпустил оранжевую "Буханку" за 1 млн рублей 10:52
Космические спасатели встретят экипаж "Союза" казахстанскими яблоками 10:50
Жительницу Поморья заподозрили в убийстве мужа за критику блюда 10:48
В кубанском Горячем Ключе из-за подтоплений введен режим ЧС 10:43
На Ямале завели дело против пилота, посадившего вертолет на дорогу 10:34
Подростки под Воронежем устроили прыжки над Вечным огнем 10:30
Рубль начал торги с укрепления на фоне дорожающей нефти 10:29
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила 10:29
Видео: В английском зоопарке родились хамелеоны размером с фалангу 10:24
На севере Приамурья произошло землетрясение 10:09
Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем 10:08
Skoda пригрозила Hyundai Creta и Kia Seltos новым кроссовером 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Чем опасно внедрение технологий с искусственным интеллектом
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 11:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ВСС определил 16 регионов для запуска страхования жилья от ЧС

Текст: Юлия Кривошапко
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) определил 16 "пилотных" регионов, где программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций в 2020 году могут быть запущены в первую очередь.
В Тулуне еще достаточно построек, которые будут либо восстанавливать, либо сносить только по весне. Фото: Тимофей Борисов/РГ В Тулуне еще достаточно построек, которые будут либо восстанавливать, либо сносить только по весне. Фото: Тимофей Борисов/РГ
В Тулуне еще достаточно построек, которые будут либо восстанавливать, либо сносить только по весне. Фото: Тимофей Борисов/РГ

В списке Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская, Омская, Псковская и Саратовская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Фото: iStock
АСВ начало онлайн-выплаты вкладчикам лопнувших банков

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу с 4 августа 2019 года. Он наделяет региональные власти правом самостоятельно утверждать страховые программы по организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан. Плату за страховку регион сможет включать в квитанции за ЖКУ. Граждане, застраховавшие жилье и лишившиеся его в результате ЧС, получат либо новое жилье, либо компенсацию деньгами.

Полис страхования жилья по региональной программе (речь идет о риске уничтожения или повреждения стихией, а также рисках пожара, взрыва, затопления) будет обходиться, ориентировочно, в 150-200 рублей в месяц или 1800-2400 рублей в год, сообщил глава ВСС Игорь Юргенс. "Полис с минимальным набором рисков - страхование исключительно от ЧС - и вовсе будет стоить около 350-450 рублей в год", - отметил он.

Экономика Страхование Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Пермский край ЦФО Московская область СЗФО Ленинградская область ЦФО Тверская область УрФО Свердловская область УрФО Тюменская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае

Главное сегодня

Названы регионы, возглавившие рейтинг по неуплате кредитов
Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
В США официально стартовала предвыборная президентская кампания
Украинский экономист счел ситуацию с бюджетом худшей в истории
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку