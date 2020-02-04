Илья Лагутенко рассказал о своих новых песнях и идеях

Хорошие музыканты умеют придумывать новые праздники. А особенно "Мумий Тролль"! 5 февраля Илья Лагутенко и группа празднуют 20-летие своего культового альбома "Точно ртуть алоэ", записанного на студии Питера Габриэля Real World. И торжества в этот раз запланированы не банальные - с участием японского музыканта и диджея Тосио Мацуры и кулинарного художника Масааки Айомы. Да и сам Лагутенко, в чем убеждался обозреватель "РГ", празднично готовит - затейливые авторские блюда дальневосточной кухни.

Впрочем, концерты и хэппенинги в столичном "Мумий Тролль music bar" перенесены на 25 и 26 марта: Лагутенко стал куратором масштабного проекта "Музыка" Московского музея современного искусства, занят подготовкой главного рок-фестиваля Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии "Владивосток-Рок" (он же V-ROX) уже на новой концертной площадке, и поэтому отвлекаться ему некогда…

К тому же, "Мумий Тролль", впервые за три года приступил к записи нового альбома. Точнее, сразу двух, не похожих друг на друга…

Обо всех своих премьерах и новых идеях певец, гитарист и продюсер Илья Лагутенко рассказал обозревателю "РГ". Иногда серьезно, а порой, как показалось, с привычно лукавой и ироничной улыбкой.

В конце января состоялась Церемония вручения самой музыкальной премии мира - Grammy. Однажды вы и сами сидели в зале, как поговаривали, с Китом Ричардсом из Rolling Stones… Надеетесь когда-нибудь тоже получить эту награду? И, как думаете, кто из российских рок-, джаз- или поп-музыкантов ныне к ней ближе всего?

Илья Лагутенко: На самом деле это был гитарист "Мумий Тролля" Тёма, но, видимо, все гитаристы имеют что-то общее. А что касается церемонии "Грэмми", то это хорошо спродюсированная телепередача, и ее интереснее смотреть на экране. А нам, зевакам, в зале даже не все видно и не все слышно из-за большого количества смены сцен и камер. Что нужно сделать, чтобы получить награду? Ваше творчество должно быть по тем или иным причинам релевантно местной звукозаписывающей индустрии. Премия все же учреждена академией искусства и науки звукозаписи! То есть факторы цифр продаж и просмотров могут уступать мнениям музыкальных экспертов.

У Grammy десятки всяких категорий, и хорошо, что хоть наши классические музыканты там иногда выигрывают. Но, в общем, дерзнуть можно любому.

Вот и "Мумий Тролль" записал в США два альбома. Тоже надеялись на Grammy или набирались студийного и продюсерского опыта для фестиваля "Владивосток-Рок"? Ведь с каждым годом в город, где прошли ваши детство, юность и студенческие годы, приезжает все больше новых групп со всего света, которые сами платят за билеты, гостиницы и даже не требуют гонораров.

Илья Лагутенко: Я слишком много времени провел на разных фестивальных площадках по всему миру. Поэтому очень трезво оцениваю ситуацию с Владивостокским фестивалем V-RОХ. Между мечтами, реальным потенциалом и городскими реалиями - очень большая пропасть, и наводить между ними мосты так же долго, сложно и дорого, как было и в истории со строительством моста на остров Русский. Надо понимать, что вдохнуть жизнь в любые намерения гораздо сложнее, чем просто о них подумать.

Никуда же не делись и финансовые вопросы, связанные в основном с логистикой и пребыванием в городе приезжих артистов. Что можем, покрываем из собственного кармана... Но для того, чтобы фестиваль развивался, нужны большие ресурсы. Зато, как мне кажется, история V-ROX благоприятно повлияла на развитие успешных фестивалей в других регионах, например, "Дикой Мяты" и "Голоса Кочевников".

В этом году, надеюсь, мы снова изменимся - хотим получить возможность провести V-ROX в кампусе ДВФУ. Ведь изначально он именно там и задумывался, поскольку основная идея фестиваля все же не столько развлекательная, сколько образовательная (помимо выступлений артистов, здесь проходят мастер-классы, лекции по музыкальной индустрии, семинары, и учат тому, как сделать так, чтобы промоутеры и шоу-бизнес реально помогали новичкам, а не только наживались на них, - Прим. Ред.). Взаимопонимание с руководством Университета (именно его закончил и сам Лагутенко, - Прим. Ред.) у нас уже есть. Но ДВФУ ежегодно используют и как площадку для Экономического Форума, поэтому для проведения концертных программ у нас остается очень небольшой выбор свободных дат.

Вы продюсировали первый альбом Земфиры, и она быстро прославилась, затем сотрудничали с "Сегодня ночью" - группой, которая после того, как вы расстались, стала не "стадионной", а только "клубной". Причем, все эти артисты (что удивительно) не были вам особенно благодарны, не вспоминали о вас в интервью… Поэтому больше не занимаетесь продюсированием перспективных коллективов или уже не видите таких на нашей сцене?

Илья Лагутенко: Как у любого музыканта, прошедшего путь от домашних самопальных записей до успешного альбома, у меня была идея создания музыкального лейбла, студии звукозаписи и дальше по списку… К сожалению, вся эта идея "Утекай рекордс" была обречена на провал. Мне не везло с деловыми партнерами, да и, так скажем, "ноу-хау" создания собственного мира песен оказалось непонятым и неподходящим другим артистам. Мироощущения разные у людей.

Мне лично нравится процесс концептуального музыкального продюсирования, но создание альбома отнимает очень много времени, поэтому я его, как самое ценное, не расходую понапрасну на других, а оставляю для собственных проектов.

Удивительно, как у вас на все хватает времени, ведь вы представили и четыре макси-сингла своих сайд-проектов. Играли даже синти-поп… Эти эксперименты для вас - отдых от "Мумий Тролля" или попытка взглянуть на свои возможности и интересы со стороны?

Илья Лагутенко. Все зависит от настроения… Но за последние годы сформировался новый концертный состав "Мумий Тролля", и теперь нам вместе чрезвычайно комфортно и на сцене, и в студии. Поэтому свои разносторонние интересы в музыкальных жанрах мы уже можем исследовать вместе, а не поодиночке на стороне.

Похоже, что ответ на вопрос, как все успевать, у вас все-таки есть? Ведь вы строите свою карьеру "сессиями": то плотно погружаетесь в американский шоу-бизнес, то концентрируетесь на сайд-проектах… А прошлый год, к примеру, отдали регулярным выступлениям на летних open-air и гастролям по России. Похоже, вы заранее строите планы на жизнь, загодя планируете на три-пять лет вперед. И только мало знающим вас людям кажетесь таким вот неунывающим, позитивным, ироничным и немного бесшабашным? А на самом деле - практик и прагматик?

Илья Лагутенко: Все зависит от текущей ситуации. У меня нет обязательств перед компаниями или продюсерскими центрами, и поэтому все планы я вынужден корректировать сам. "Мумий Тролль", по стечению обстоятельств и при собственном желании "поумеренного энтузиазма", уже навсегда будет оставаться особняком - что на родной, что на глобальной сцене.

Это мой осознанный выбор, и я сам в первую очередь переживаю за моральное и психологическое здоровье членов нашего коллектива. Поэтому стараюсь избегать производства "аудио-мусора".

Именно поэтому новых альбомов группы не было так долго?

Илья Лагутенко: Мы начали запись песен прошлой весной, но никак не могли отказать непрекращающимся концертным предложениям. Однако в этом году берем творческий отпуск и обязуемся закончить как минимум один из начатых проектов. Они получаются разными и по хронометражу и по стилю. Думаю, что летом мы сможем послушать их все вместе...