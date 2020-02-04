Спасающуюся в Приморье от коронавируса семью россиянина не депортируют

Вопрос о выдворении за пределы России жителей особого района КНР Гонгконга - супруги и сына российского гражданина - не стоит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Ранее председатель региональной федерации рыболовного спорта Александр Ермолаев обратился за помощью к детскому омбудсмену.

Семья его сына приехала в Приморье из-за вспышки коронавируса в безвизовом порядке, обозначив целью пребывания "туризм".

Но по данным полиции заявитель не предоставил всех необходимых документов для решения вопроса о продлении срока пребывания членов своей семьи в РФ.

В дальнейшем иностранцы смогут получить разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.