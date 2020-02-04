Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям

Президент Владимир Путин объяснил, почему уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия": претензий правоохранительных органов к нему нет, но чиновники должны уважать людей.

Глава государства видел видео с поведением Игнатьева. В частности, напомним, что тогда еще глава Чувашии подшутил над офицером МЧС - тому пришлось подпрыгивать за ключами от служебных машин.

"Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", - ответил на встрече с общественностью Череповца президент на вопрос, есть ли "коррупционный след" в работе Игнатьева. "Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, и муниципального, и регионального, и федерального... вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно - уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - пояснил Путин.

Игнатьев же лишен этого чувства уважения к людям, убежден глава государства. "То, что я увидел - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все", - заключил президент.