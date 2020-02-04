В Новосибирске откроют музей Тотального диктанта

Новости

Пикап Hyundai на базе нового Tucson проходит испытания морозом и снегом 19:09
Фотограф Киврин выиграл приз Международной ассоциации спортивной прессы 18:40
Путин примет верительные грамоты новых послов США, Великобритании и Китая 18:36
Отчим-тиран доставлен в отделение полиции в Москве 18:35
На калужском заводе будут выпускать защищенные смартфоны 18:35
Путин: Система образования для сирот и детей-инвалидов должна быть гибкой 18:31
Опрос: Россияне рассказали о своем отношении к интернету 18:23
Госдума в первом чтении приняла законопроект об аспирантуре 18:18
Министр промполитики Крыма отправлен в отставку 18:18
Путин обещал гражданство иностранным ученым 18:06
Музей-заповедник "Павловск" станет федеральным в середине 2020 года 18:02
В горах Сочи после мощных осадков сошла лавина 18:02
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца 18:01
В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении ученика 17:58
В Подмосковье девушка задержана за убийство бейсбольной битой 17:51
Американский сенатор допустил, что Трамп может продать Аляску России 17:48
Эрдоган: Турции не нужно обострение отношений с Россией 17:44
В госпитале Вены отказались от крестов в палатах во имя толерантности 17:42
В Сирии боевики сняли постановочное видео о применении армией химоружия 17:39
Пермские ученые нашли способ предсказать поведение раковых опухолей 17:34
В Новороссийске обнаружили подпольный хостел 17:28
Путин посетил Центр боевых искусств в Череповце 17:28
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории 17:21
"Тамбов" проведет оставшиеся домашние матчи в РПЛ в Нижнем Новгороде 17:16
В Москве увеличилось число заболевших ОРВИ и гриппом 17:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход
Какие законы вступают в силу в феврале
Какие законы вступают в силу в феврале
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину
04.02.2020 18:20
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Новосибирске откроют музей Тотального диктанта

Текст: Елена Кухтенкова
Готовится к открытию музей Тотального диктанта, об этом на VIII Международной научно-практической конференции "Динамические процессы в современном русском языке" в Москве сообщила директор фонда Ольга Ребковец. В экспозиции будет собрана вся история международного проекта.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

"Проект имеет шестнадцатилетнюю историю, и мы хотим собрать всю информацию о том, что с нами происходило. Уже сейчас готова хронология диктантов, прошедших в Новосибирске с 2004 по 2010 год, и ведется работа по сбору информации об остальных периодах акции", - поделилась на сайте "ТД" Ребковец. - Хронологию проекта и памятные предметы, связанные с историей акции, можно будет увидеть в музее Тотального диктанта, который прямо сейчас готовится к открытию в Новосибирске".

Фото: iStock
Петербург станет столицей "Тотального диктанта"

В 2020 году Тотальный диктант собирается продвигать тему космоса. Именно ей посвящен текст Тотального диктанта - 2020 под заголовком Per aspera, написанный Андреем Геласимовым. Текст диктанта будет посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому и малоизвестным подробностям его жизни. Писать диктант 4 апреля 2020 года будут на площадках в музеях космонавтики по всей стране.

А на открытии Международной конференции "ТД" Андрей Геласимов продиктовал текст демодиктанта, который был написан специально для организаторов диктанта (им не удается написать его со всеми из-за занятости). При подготовке демодиктанта писатель опирался на экранизацию романа Валентина Катаева "Время, вперед!", сообщает сайт "ТД".

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Акция "Тотальный диктант"

Главное сегодня

Путин отверг предложение продлить полномочия президента на плебисците
Одобрены поправки об упрощении получения гражданства РФ
Президент назвал безобразием отношение экс-главы Чувашии к людям
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года