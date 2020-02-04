В Новосибирске откроют музей Тотального диктанта

Готовится к открытию музей Тотального диктанта, об этом на VIII Международной научно-практической конференции "Динамические процессы в современном русском языке" в Москве сообщила директор фонда Ольга Ребковец. В экспозиции будет собрана вся история международного проекта.

"Проект имеет шестнадцатилетнюю историю, и мы хотим собрать всю информацию о том, что с нами происходило. Уже сейчас готова хронология диктантов, прошедших в Новосибирске с 2004 по 2010 год, и ведется работа по сбору информации об остальных периодах акции", - поделилась на сайте "ТД" Ребковец. - Хронологию проекта и памятные предметы, связанные с историей акции, можно будет увидеть в музее Тотального диктанта, который прямо сейчас готовится к открытию в Новосибирске".

В 2020 году Тотальный диктант собирается продвигать тему космоса. Именно ей посвящен текст Тотального диктанта - 2020 под заголовком Per aspera, написанный Андреем Геласимовым. Текст диктанта будет посвящен основателю русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому и малоизвестным подробностям его жизни. Писать диктант 4 апреля 2020 года будут на площадках в музеях космонавтики по всей стране.

А на открытии Международной конференции "ТД" Андрей Геласимов продиктовал текст демодиктанта, который был написан специально для организаторов диктанта (им не удается написать его со всеми из-за занятости). При подготовке демодиктанта писатель опирался на экранизацию романа Валентина Катаева "Время, вперед!", сообщает сайт "ТД".