Во вторник во время встречи с общественностью в Череповце президент Владимир Путин назвал всероссийское голосование по поправкам в Конституцию высшей формой демократии, плебисцитом, волеизъявлением граждан. Но полномочия действующего главы государства продлевать там не нужно, выборы должны быть на альтернативной основе. Назвал Владимир Путин и примерный срок работы над поправками - чуть больше трех месяцев.

Поправки продиктованы жизнью

"Дети задают нам вопросы, нужно понять, как правильно на них отвечать, - заметила одна из участниц встречи с общественностью. - Сейчас будет общероссийское голосование за поправки в Конституцию, и, приняв эти поправки, обозначив свою позицию, мы выразим вотум доверия вам как человеку, который их внес". "Надеюсь", - согласился Путин.

"Имеет ли смысл проводить потом выборы президента, если мы сейчас таким способом свою позицию обозначим? Это же затратно. Зачем выборы, если мы сейчас выразим вам свою поддержку и получим шесть лет стабильности?" - неожиданно спросила женщина. "Это же школьники спрашивают? Они еще не подросли", - заметил Путин. "Но они уже хотят планировать свое будущее", - сказала участница встречи. И тогда президент объяснил.

"Поправки, которые я предложил, на мой взгляд, продиктованы просто жизнью. Здесь коллеги некоторые вопросы задавали по тем сферам, в которых они специалисты, и чувствуют, что можно сделать, чтобы ситуацию улучшить. То же самое с теми поправками, которые я предложил. Просто за время моей работы в качестве президента и председателя правительства для меня стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны работать", - констатировал глава государства. "Часто очень возникает вопрос в здравоохранении или образовании, когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно быть сделано. А федеральный и региональный уровень считает, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства", - добавил он.

"Должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами... Поэтому я это предложил, - сказал Путин. - Но не для того, чтобы продлить свои полномочия".

Глава государства назвал предстоящее всероссийское голосование "плебисцитом, волеизъявлением граждан". И если люди примут поправки, никто не сможет сказать, что здесь что-то не так. "Это высшая форма демократии", - считает он. "Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента, - думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - заключил Путин. Напомним, что президента уже трижды просили остаться еще на один срок: таким образом, он уже четвертый раз ответил отказом.

"Все же уложимся в здравые сроки"

Главу государства спросили, нет ли опасений, что процесс может затянуться, ведь каждый день появляются новые предложения. "Не хотелось бы погрязнуть ни в поправках, ни в чем другом, все должно быть организовано соответствующим образом", - сказал он. Президент доволен, что дискуссия разворачивается "широким фронтом": чем больше людей вовлечено в процесс, тем более народными будут поправки - "люди будут чувствовать себя соавторами". "Поэтому предложил и всенародное голосование", - объяснил он.

"Только плебисцит и волеизъявление граждан должны быть окончательной точкой принятия решений по поправкам", - убежден Путин. "Думаю, все же уложимся в здравые сроки", - добавил он и вспомнил острый политический кризис 1993 года, который привел к вооруженным столкновениям в столице. "По сути, в Москве шли боевые действия, гибли люди... В этих условиях президент Ельцин принял решение провести всенародное голосование, тоже референдум, о доверии к себе. И я думаю, что он поступил правильно абсолютно. И очень хорошо, что люди приняли в нем активное участие. И еще лучше, что они поддержали президента. Потому что, если бы этого не произошло, в стране вообще мог бы наступить хаос и гражданская война. Последствия были бы тяжелейшими для миллионов наших сограждан", - заявил президент.

Путин перешел к срокам: референдум готовился 27 дней (от объявления до голосования). Над Конституцией работали 6 месяцев и одну неделю. Поправки вносились 15 раз. Так что в том, что сейчас были предложены поправки, нет ничего необычного. В среднем работа от заявки до окончания полного цикла шла 1,5-4,5 месяца, сказал он и пообещал, что сейчас можно будет уложиться примерно в три с небольшим месяца.

"То, что я увидел, - это безобразие"

Президент также объяснил, почему уволил Михаила Игнатьева с поста главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия". "Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", - сказал он. "Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причем любого уровня, - и муниципального, и регионального, и федерального... вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно, - уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - пояснил Путин. "То, что я увидел, - это безобразие, и чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут. Вот и все", - заключил он.

От кадров до мультфильмов

От кадровых перестановок разговор вернулся к подготовке кадров - основной теме встречи. В ближайшее время будет проведен совместный Госсовет и Совет при президенте по науке и образованию, объявил президент и предложил перейти к обсуждению. Многие профессии в будущем станут невостребованными, переживала одна из участниц и предложила создать центр, который бы предлагал востребованные в будущем профессии. "Мы говорим о новом технологическом укладе, изменения происходят чрезвычайно быстро, не успеешь глазом моргнуть, что называется, - уже новые возможности появляются и требуют новых специалистов . Это будет только нарастать... поэтому, безусловно, надо заниматься", - согласился президент, сообщив, что решение создать такой центр уже принято.

Президент порадовал и другую участницу встречи: одобрил предложение разрешить студентам последних курсов педвузов преподавать в школах и даже с улыбкой предложил назвать это "поправкой Смирновой" - по ее фамилии. А еще заявил, что ограничения на финансирование образовательных проектов из местных и региональных бюджетов необоснованны и должны быть сняты. Причем касается это также и ряда других сфер. Согласился Путин и с идеей сделать второе высшее образование бесплатным, но прежде надо проработать: "Это вопрос только денег. Но к этому надо идти". Также он пообещал подумать о профессиональном празднике для преподавателей вузов и обещал поддержку в создании детского мультсериала об эволюции.

Путь в науку: с Граниным и Перельманом

Глава государства обещал продолжить работу над популяризацией науки, чтобы исполнить наказ писателя Даниила Гранина. "Перельмана я читал с большим удовольствием, все мы читали", - привел он пример. Путин вспомнил, как вручал Гранину госнаграду в 2014 году и поговорил с ним тет-а-тет. "Начал говорить о том, чего только нет у нас, чего только не видим в интернете и на экранах телевизоров, больше всего мы видим, кто украл, сколько украл и как он это сделал. Надоело уже все это. Почему вы не занимаетесь популяризацией науки? Лично должны этим заняться", - пересказал просьбу Гранина президент. "Я, к сожалению, не чувствую, что полностью исполнил его наказ", - сказал он. "Он прав абсолютно, надо этим заняться посерьезнее", - добавил Путин.

Перспективной глава государства назвал идею создать в Новгородской области технологическую долину, специализирующуюся на развитии отечественной электроники. "Дело хорошее, безусловно, перспективное, очень нужное. Возможно ли и нужно ли создавать технологическую долину прямо у вас, в Великом Новгороде? Я не знаю. Очень хочется, но нужно просто посмотреть, я просто не представляю, в каком состоянии сейчас это все находится", - добавил он. Впрочем, президент отметил, что глава региона "такой современный, продвинутый, мы с ним в контакте". Можно сделать, но не все сразу. "Но в целом идея, конечно, очень перспективная, будем поддерживать", - заключил глава государства.

Путин - о голосовании по поправкам к Конституции: Это, по сути, волеизъявление граждан, я и предложил это для того, чтобы путем высшего проявления воле-изъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не мог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии

Секрет долголетия: тренируйте мозг

Путин также остановился на теме долголетия: "Что касается молодости тех, кто читает лекции, специалисты в области генетики, в области мозга и другие узкие специалисты скажут более точно, но насколько я себе представляю, чем дольше человек занимается творческой деятельностью и чем дольше он тренирует мозг, тем большим долгожителем он становится, и качество жизни улучшается, молодость продолжается из-за этого". Так, преподаватели вузов живут долго как раз благодаря работе мозга.

Глава государства пообещал поддержку иностранным ученым, участвующим в проектах класса мегасайнс в России: они смогут получать гражданство и въезжать в страну по облегченной схеме. "Общие штампы нам не подходят. Нам нужны гибкие, идущие на пользу инструменты развития, в том числе и нормативного регулирования. Мы готовы предоставлять гражданство, готовы будем облегчать въездные процедуры, документы. Нужно только понять, что конкретно нужно сделать", - отметил он. "В некоторых странах сворачивают ядерные исследования, и оттуда к нам приезжают, работают у нас", - также заявил президент.

Путин поручил своему помощнику Андрею Фурсенко проанализировать ситуацию. "Мы сделаем все, чтобы устранить любые препятствия для нашего развития", - заверил он.

Говоря про отечественных ученых, глава государства подчеркнул, что Фонд фундаментальных исследований продолжает поддерживать их участие в международных конференциях, но ездить туда надо с докладами, а не на экскурсию. Так он ответил на вопрос о грантах для молодых ученых на участие в международных конференциях . Президент уточнил, что входит оплата проезда и так далее. Но надо участвовать в работе, выступать за рубежом. "Все-таки нужно, чтобы человек туда поехал с чем-то, не просто так посмотреть, как люди живут, себя показать, а с чем-то", - считает он.

Победить коронавирус, как победили лихорадку Эбола

На встрече спросили и про тему, которая волнует сейчас практически каждого: коронавирус. "Я рассчитываю, что наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации", - успокоил глава государства. "Мы все заинтересованы в том, чтобы результаты борьбы с новым вирусом были как можно более эффективными и дали о себе знать как можно раньше", - подчеркнул он. Россия - страна с хорошими компетенциями и специалистами, сказал президент. "Мы десятилетиями с советских времен этим занимаемся, у нас очень хорошие институты во многих городах страны. И то, что мы первыми создали препарат против лихорадки Эбола, который оказался самым эффективным в мире, - это результат работы этой школы. Конечно, мы это делали, делаем и будем делать в будущем", - заверил он.

После встречи с общественниками глава государства пообщался с людьми, которые ждали его на улице, - вышел к ним из кортежа.

Кроме того, Путин провел рабочую встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. Речь шла о реализации майских указов и социально-экономическом развитии региона. Также президент посетил Центр боевых искусств.