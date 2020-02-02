Песков объяснил решение Путина уволить главу Чувашии

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события", - заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает сайт Вести.Ru.

"Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое. И вот я этим объяснил бы то решение, которое принял глава государства", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что в интернете и СМИ было опубликовано видео, на котором видно, что Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных автомобилей. Игнатьев был исключен из "Единой России", а потом последовала и его отставка - причем с формулировкой "в связи с утратой доверия". Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил Олега Николаева. Выборы пройдут 13 сентября, в Единый день голосования.