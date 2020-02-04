Мишустин подписал распоряжение о переносе инвестфорума в Сочи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому сроки проведения Российского инвестиционного форума (РИФ) переносятся. Документ опубликован на сайте правительства.

В распоряжении говорится, что форум переносится в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса в Китае и в целях предупреждения его проникновения на территорию России.

Форум должен был пройти в Сочи 12-14 февраля. Предложение об отмене мероприятия, проходящего ежегодно с 2002 года, на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина внесла зампред правительства Татьяна Голикова.

Премьер-министр поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министерством финансов оценить затраты, уже понесенные организаторами форума, чтобы соответствующим образом их компенсировать.