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04.02.2020 10:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Назначен новый глава Мининформа Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Михаил Афанасьев. Фото: Пресс-служба Сакской городской администрации Михаил Афанасьев. Фото: Пресс-служба Сакской городской администрации
Михаил Афанасьев. Фото: Пресс-служба Сакской городской администрации

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром внутренней политики, информации и связи республики Михаила Афанасьева. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства республики.

"Назначить Афанасьева Михаила Сергеевича на государственную должность Республики Крым - министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - отмечается в документе.

Накануне глава региона освободил от этой должности Сергея Зырянова, возглавлявшего Мининформ с июня 2018 года.

Фото: Министерство внутренней политики, информации и связи РК
Глава мининформа Крыма подал в отставку

В тот же день премьер-министр РК Юрий Гоцанюк представил Афанасьева коллективу ведомства, отметив, что работу министерства будет координировать глава республики. Первоочередными задачами Мининформа он назвал проведение единого дня голосования, празднование Дня воссоединения Крыма с Россией и 75-летие Великой Победы.

Михаил Афанасьев родился в Севастополе в 1982 году. В 2004-м окончил Таврический национальный университет (ныне Таврическая академия Крымского федерального университета) имени В. И. Вернадского по специальности "правоведение".

С августа 2001 по сентябрь 2004 года работал юрисконсультом агентства ЧП ЮА "Бизнес-право защита", с сентября 2004 по сентябрь 2005 - помощником судьи Евпаторийского городского суда. С октября 2005-го по июнь 2006-го возглавлял юридический отдел Евпаторийской объединенной Государственной налоговой инспекции, с июня 2006 по март 2009-го - ГНИ Евпатории, с апреля 2009 по январь 2012 года - юридическое управление ГНИ в АРК, затем там же - управление правовой работы.

С мая 2012-го по ноябрь 2013-го - судья Сакского горрайонного суда, с декабря 2013-го по декабрь 2014-го - судья Окружного административного суда Крыма. В марте-июле 2015-го работал замначальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Республике Крым, с июля 2015 по август 2019-го - заместителем министра труда и социальной защиты РК.

С августа 2019 по февраль 2020 года был врио главы администрации города Саки. В этой должности как представитель заказчика распорядился приостановить строительство на одном из участков будущей набережной вдоль улицы Морской в Саках вблизи базы отдыха "Прибой" и заявил о внесении в проект корректив. Такое решение Афанасьев принял в ответ на заявления членов регионального отделения ОНФ в Крыму о том, что реализация проекта в первоначальном виде грозит уничтожить песчаное побережье на отрезке длиной около километра.

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