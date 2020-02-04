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04.02.2020 18:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В горах Сочи после мощных осадков сошла лавина

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В районе одного из горнолыжных курортов Сочи сошла лавина. Пострадавших от удара стихии нет. Как сообщили в пресс-службе администрации города-курорта, главная причина случившегося - выпадение сильнейших осадков (около 70 миллиметров за сутки).

"В Красной Поляне все курорты провели мероприятия по принудительному спуску лавин, - цитирует пресс-служба мэрии слова начальника управления МЧС РФ по Сочи Сергей Скрыльников. - Всего принудительно было спущено примерно 2,5 тысячи кубических метров снега. И сейчас все отдыхающие могут спокойно кататься на лыжах и сноубордах".

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В Адлерском районе в целом прошедшие сутки были спокойными. В Хостинском районе упали два дерева, в пяти местах зафиксированы подтопления. Еще два дерева резкими порывами ветра повалены в Центральном районе, где подтопило в трех местах.

За стуки в Сочи выпало больше среднемесячной нормы осадков. Самая сложная ситуация сложилась в Лазаревском районе. Там, по данным Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, количество выпавших осадков превысило 66 миллиметров. Также наблюдались колебания уровня воды в реках Псезуапсе, Марьино, Аше, Хаджико, Шахе, Солохаул и Западный Дагомыс с достижением неблагоприятных отметок. В шести точках района зафиксированы поваленные деревья, на Мамайском перевале сошел оползень, а в районе улицы Прохладной подтопило дом. Вода уже спала.

По данным мэрии, сейчас ситуация находится под контролем, все задействованные для ликвидации последствий удара стихии силы и средства "продолжают работать в режиме повышенной готовности".

Напомним, со вчерашнего утра в Сочи объявлено штормовое предупреждение и введен режим повышенной готовности. Всего сформировано 17 мониторинговых групп, в патрулировании улиц задействовано 48 человек, 11 единиц техники заняты в том числе и ликвидацией последствий.

В ближайшее время в Сочи прогнозируются заморозки. Также ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, в горах выше 500 метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества, воздержаться от выхода в горы, не оставлять свои автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.

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