В затопленном Горячем Ключе организовали лодочное сообщение

В кубанском Горячем Ключе из-за выпадения обильных осадков повысился уровень воды в реке Псекупс, в результате чего подтопилась низменная часть дороги (глубиной до метра) в станице Саратовской.

Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС России, из-за подтопления части дороги по улице Остров остались 27 частных домов, в которых проживают 52 человека (детей нет).

С отрезанными от внешнего мира домами организовано лодочное сообщение. При необходимости людей обеспечат продуктами питания и питьевой водой. Жители подтопленных территорий отказались от эвакуации. Медицинская помощь не требуется.

По прогнозам спад воды прогнозируется ближайшей ночью, проезд автомобилей будет разрешен ориентировочно завтра в 6.00.

Напомним, в Горячем Ключе в связи с дождевым паводком и половодьем введен режим ЧС. За минувшие сутки там выпало 31 мм осадков. Сегодня утром уровень реки Псекупс поднялся до опасной отметки в 431 мм.