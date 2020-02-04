Космические спасатели встретят экипаж "Союза" казахстанскими яблоками

Экипаж корабля "Союз МС-13" попросил привезти к месту посадки казахстанские яблоки. Приземление спускаемого аппарата, напомним, запланировано на шестое февраля. А встречать космонавтов будут традиционно военнослужащие поисково-спасательной группы Центрального военного округа.

"Яблоки будут находиться на борту военных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые первыми прибудут к месту посадки космонавтов", - пообещали в пресс-службе ЦВО. И рассказали, какими еще лакомствами встречали спасатели экипажа возвращающихся с орбиты кораблей: помимо яблок, космонавты просили черешню, оренбургскую дыню и арбуз. А однажды в качестве подарка выступал цветущий багульник.

В прошлом году первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, например, пожелал получить по возвращению из миссии финики, а российский космонавт Алексей Овчинин - персики.

В операции по обеспечению посадки спускаемого аппарата будет задействовано дюжина вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 20 единиц спецтехники, в том числе - шесть уникальных вездеходных машин "Синяя птица".