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04.02.2020 22:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Телеканал "Россия 1" показал санаторий для эвакуированных из Китая россиян

Граждан России, вывезенных из китайского Уханя из-за коронавируса, разместят в реабилитационном центре "Градостроитель" в поселке Винзили Тюменской области. Телеканал "Россия 1" показал, как выглядит этот санаторий.

Гости проведут там 14 дней - такова продолжительность инкубационного периода нового коронавируса. В санатории созданы все условия для соблюдения необходимых правил биологической безопасности.

По словам главы Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, в этом учреждении есть дезинфекционная камера, совершенно автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто никуда во внешнюю среду не попало.

Фото: Yomiuri Shimbun / REUTERS
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Губернатор Тюменской области Александр Моор добавил, что в санатории есть все и для комфортного проживания. В каждом номере - телевизор, холодильник, душ.

Напомним, российские военные сегодня приступили к эвакуации наших граждан из Ухани. В операции задействованы пять транспортников Ил-76-МД.

Среди вывозимых из Китая соотечественников нет заболевших, но специалисты должны будут соблюсти все профилактические меры. Об этом ранее заявила Анна Попова.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Распространение нового коронавируса

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