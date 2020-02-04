Телеканал "Россия 1" показал санаторий для эвакуированных из Китая россиян

Граждан России, вывезенных из китайского Уханя из-за коронавируса, разместят в реабилитационном центре "Градостроитель" в поселке Винзили Тюменской области. Телеканал "Россия 1" показал, как выглядит этот санаторий.

Гости проведут там 14 дней - такова продолжительность инкубационного периода нового коронавируса. В санатории созданы все условия для соблюдения необходимых правил биологической безопасности.

По словам главы Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, в этом учреждении есть дезинфекционная камера, совершенно автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто никуда во внешнюю среду не попало.

Губернатор Тюменской области Александр Моор добавил, что в санатории есть все и для комфортного проживания. В каждом номере - телевизор, холодильник, душ.

Напомним, российские военные сегодня приступили к эвакуации наших граждан из Ухани. В операции задействованы пять транспортников Ил-76-МД.

Среди вывозимых из Китая соотечественников нет заболевших, но специалисты должны будут соблюсти все профилактические меры. Об этом ранее заявила Анна Попова.