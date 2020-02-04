Вернувшиеся домой россияне проведут две недели карантина в Тюменской области

4 февраля началась операция по эвакуации российских граждан, оказавшихся заложниками эпидемии коронавируса в самой опасной зоне - провинции Хубэй и городе Ухань. С утра из России за ними улетели самолеты ВКС с военными медиками, а также запасом медикаментов, тест-систем и еды.

"Местом нахождения эвакуируемых граждан России из КНР станет Тюменская область", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее МИД и посольство в Китае, находившиеся на постоянной связи с гражданами России, сообщали, что из более чем 600 человек желание на эвакуацию дали 133 человека. По словам Голиковой, сейчас ведется работа по окончательному определению списка эвакуируемых граждан России. Вместе с ними из опасной зоны будут также вывезены граждане стран ЕАЭС и Украины.

Где именно проведут время на картине наши граждане, вице-премьер не уточнила. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, для карантинных мероприятий в регионах должны быть подготовлены медицинские учреждения, санаторно-курортные организации, в которых есть возможность длительного наблюдения и медицинского сопровождения.

Возможно, некоторым из возвращающихся на родину россиян потребуется не только медицинское наблюдение и обследование, но и лечение. "У двух граждан при первичном осмотре были выявлены легкие признаки заболевания", - уточнила вице-премьер.