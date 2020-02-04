Посольство РФ: 132 россиянина хотят срочно покинуть Хубэй

Порядка 132 граждан РФ изъявили желание срочно покинуть провинцию Хубэй, где сложилась сложная обстановка с распространением коронавируса, сообщает посольство РФ в Пекине.

"По состоянию на 4 февраля 132 человека, из них 82 проживают в городе Ухань, пожелали выехать из опасного региона", - отмечают дипломаты.

Решение об эвакуации российских граждан из КНР было принято в конце января. Места для их размещения в настоящее время определяются. Все должны пройти двухнедельный карантин. В субботу уже начался вывоз из Китая россиян через пограничные пункты Приморского края.

По данным китайских властей, на утро 4 февраля в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тысяч. Заболевание обнаружено также более чем в 20 странах мира.