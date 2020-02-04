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04.02.2020 10:29
Рубрика: Экономика

Рубль начал торги с укрепления на фоне дорожающей нефти

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Российская валюта начала торги на Московской бирже с укрепления. К 10.04 по мск курс доллара опустился на 24 копейки и составил 63,50 рубля, курс евро упал на 23 копейки, до 70.20 рубля.

Фото: REUTERS
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Положительная динамика для нацвалюты связана с подорожавшей нефтью. Цена за баррель марки Brent выросла на 0.40 процента и остановилась на уровне 54,67 доллара.

На этой недели у рубля будет еще один повод изменить свою динамику. В пятницу инвесторы ждут заседания Банка России по ключевой ставке. Эксперты не исключают, что регулятор на этот раз оставит ее без изменений.

Экономика Финансы Валютный рынок Цена на нефть Обзор рынков Курс рубля

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