Рубль начал торги с укрепления на фоне дорожающей нефти

Российская валюта начала торги на Московской бирже с укрепления. К 10.04 по мск курс доллара опустился на 24 копейки и составил 63,50 рубля, курс евро упал на 23 копейки, до 70.20 рубля.

Положительная динамика для нацвалюты связана с подорожавшей нефтью. Цена за баррель марки Brent выросла на 0.40 процента и остановилась на уровне 54,67 доллара.

На этой недели у рубля будет еще один повод изменить свою динамику. В пятницу инвесторы ждут заседания Банка России по ключевой ставке. Эксперты не исключают, что регулятор на этот раз оставит ее без изменений.