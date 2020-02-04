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04.02.2020 19:55
Рубрика: Digital

Кнопки не нужны

Смартфоны BlackBerry уходят с рынка
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8077)
Производитель мобильных устройств BlackBerry сообщил, что в конце августа прекратит продажи смартфонов. Гаджеты, которые поступят на рынок до этого срока, производитель будет поддерживать на протяжении двух лет - обеспечит обновления и гарантийное обслуживание.

Сейчас бренд BlackBerry принадлежит китайскому холдингу TCL Communications, который также владеет торговыми марками Alcatel и Thomson TV.

Фото: iStock
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Фактическому уходу бренда BlackBerry с рынка предшествовали несколько непростых лет. Считается, что смартфоны BlackBerry имели статус элитных, были рабочим инструментом руководителей, стоили больших денег. Позиции компании пошатнули Apple и многие Android-производители, принявшиеся наводнять рынок недорогими устройствами. Кроме того, пользователи были недовольны возможностями операционной системы BlackBerry - Android и iOS имели более широкую функциональность (например, обширные магазины приложений), и даже выпуск обновленной платформы не помог компании восстановить позиции. В результате рыночная доля BlackBerry сильно сократилась - с 20 процентов в 2010 году практически до нуля.

По словам руководителя Hi-Tech Mail.ru Дмитрия Рябинина, доля кнопочных устройств в России и мире падает в целом, причем сейчас это максимально дешевые аппараты - средняя цена такого устройства составляет около 1300 рублей. Такие модели часто приобретают как запасное средство связи, устройство для детей или пожилых людей.

"Все это ставит крест на любых перспективах BlackBerry и других дорогих аппаратов с физическими кнопками в отсутствии других отличительных особенностей", - говорит Рябинин. По его словам, свою роль сыграли и слабая известность бренда среди молодой аудитории, и технологическое отставание от конкурентов в момент выхода моделей на рынок.

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