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04.02.2020 22:19
Рубрика: В мире

СМИ: Помпео заявил об окончательной потере Украиной Крыма

Украина окончательно потеряла Крым, цитируют СМИ заявление госсекретаря США Майка Помпео. Об этом, по данным портала "Новое время", глава Госдепа заявил в ходе поездки на Украину, когда проводил встречу с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Активистка попросила у Помпео поддержки в вопросе организации конференции по Крыму в Вашингтоне, но реакция американского политика на это предложение была прохладной.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают, - цитирует портал слова Помпео. - Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать".

Напомним, госсекретарь США посетил с визитом Украину в конце января и в ходе визита провел встречи с политиками и военными.

В мире США В мире экс-СССР Украина Присоединение Крыма к России

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