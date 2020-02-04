СМИ: Помпео заявил об окончательной потере Украиной Крыма

Украина окончательно потеряла Крым, цитируют СМИ заявление госсекретаря США Майка Помпео. Об этом, по данным портала "Новое время", глава Госдепа заявил в ходе поездки на Украину, когда проводил встречу с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой.

Активистка попросила у Помпео поддержки в вопросе организации конференции по Крыму в Вашингтоне, но реакция американского политика на это предложение была прохладной.

"Крым потерян. Мировые игроки это понимают, - цитирует портал слова Помпео. - Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать".

Напомним, госсекретарь США посетил с визитом Украину в конце января и в ходе визита провел встречи с политиками и военными.