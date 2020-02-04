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04.02.2020 17:46
Рубрика: Спорт

Смолов объяснил, почему выбрал "Сельту"

Текст: Максим Домчев
Новичок "Сельты" Федор Смолов на презентации объяснил почему он перешел в это клуб незадолго до закрытия трансферного окна в Европе.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Смолов уже провел первый матч за свой новый клуб. В матче против "Валенсии" он вышел на поле на замену и отыграл 12 минут. Уйти от поражении клубу из Виго не удалось и впереди у "Сельты" и Смолова борьба за охранение места в Ла Лиге.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Во вторник клуб официально представил своего новичка.

"Очень счастлив и горжусь, что нахожусь здесь. "Сельта" популярна в России благодаря Мостовому и Карпину. Сделаю все возможное, чтобы команда осталась в Ла Лиге", - сказал Смолов.

Российский форвард также объяснил, почему в итоге выбрал именно чемпионат Испании и клуб из Виго.

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости
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"Это сильнейшая лига в мире, - сказал он. - В детстве я смотрел матчи "Сельты" из-за Карпина и Мостового. Могу сказать, что следил за этой командой. Несправедливо, что команда забивает слишком мало, имея такой подбор игроков. Надеюсь, что мы скоро исправим ситуацию".

Смолов вспомнил, как играл против "Сельты", выступая за "Краснодар". Отдельно он выдел нападающего команды Яго Аспаса.

"Аспас - звезда и очень умный игрок. Надеюсь, что у нас получится хорошая связка".

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