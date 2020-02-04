Toyota разработала блокиратор ошибочного ускорения

Toyota в рамках обновления программной оболочки пакета электронных ассистентов Safety Sense на автомобилях Lexus дополнила его функцией противодействия ошибкам водителя при нажатии педали акселератора.

Как новая функция устроена. Система распознает резкость и угол нажатия на педаль газа, соотносит эти данные со скоростью автомобиля. При распознании алгоритма ошибки, она игнорирует команду на ускорение и заменяет ее собственной - сохранить прежнее ускорение.

Система не даст ускориться при активации аварийного торможения, при выезде за пределы полосы движения без включенного "поворотника", в режиме активированного круиз-контроля, когда камера ассистента ослеплена встречным светом и выше скоростного лимита на участке дороги.

Функция отработана при всех возможных на дороге развитиях событий. Ситуация, когда необходимо резко ускориться и водитель вжимает педаль в пол, а автомобиль катит как ни в чем не бывало с прежней скоростью - исключена.

Обновление пока доступно только в Японии. В течение года оно распространится на другие регионы и несколько моделей Toyota.