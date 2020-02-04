Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России. Об этом в интервью "Главком" заявил глава украинского ведомства Денис Малюська. Он отметил, что речь идет об "одном-двух" исках.

Малюська не стал раскрывать подробности этой работы и детали самих исков, поскольку это "вопрос инициативы". По словам министра, в ведомстве трудятся над сбором доказательств и обоснований. "Пусть это будет сюрпризом", - отметил министр.

Напомним, что в международных судах в настоящее время рассматриваются несколько исков от украинских компаний, в частности "Нафтогаз" и "Укрнафта".