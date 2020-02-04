В Госдуме предложили запретить поднимать цены на лекарства

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с инициативой запретить аптекам повышать цены на лекарства во время вспышек различных заболеваний.

Депутат сообщил "Российской газете", что свои предложения он направил в Роспотребнадзор и Росздравнадзор. В Роспотребнадзоре "РГ" уточнили, что пока инициативу не получили.

Депутат предлагает продавать по фиксированной стоимости маски, средства для повышения иммунитета, противовирусные препараты. По словам парламентария, недопустимо наживаться на больных и людях, которые хотят обезопасит себя от вирусных заболеваний. У нас же это происходит сплошь и рядом.

Последний пример - на фоне распространения коронавируса из Китая в аптеках резко подскочили в цене медицинские маски.