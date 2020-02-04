Такси должны парковаться на специальных стоянках, а на каршеринговые автомобили это правило не распространяется, пояснили "РГ" в минтрансе. Это значит, что автомобили для краткосрочной аренды во дворах могут парковаться.

Приказ минтранса об утверждении требований к парковкам вступил в силу с 1 января этого года. Как гласит документ, в городах нельзя создавать парковки для коммерческого транспорта во дворах жилых домов. То есть автомобили, которые используются для перевозки людей и грузов на основании договоров и принадлежат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП), нельзя оставлять во дворах после возвращения из рейса и окончания смены водителя. Касается это также автомобилей тех граждан, которые выполняют перевозки людей или грузов без заключения договоров.

Междусменный отдых таксиста - минимум девять часов

Приказ вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. По мнению некоторых жителей, теперь во дворах не могут парковаться также никакие каршеринговые автомобили, ведь они тоже принадлежат коммерческим компаниям. Действительно ли запрещено? Нет, это не так. "Каршеринговые автомобили - это краткосрочная аренда транспортных средств, на такси обязанность распространяется, а на каршеринг - нет", - пояснили в минтрансе.

Таксистам, "маршруткам", микроавтобусам, грузовикам во дворах парковаться запрещено. А парковать их нужно на специальных стоянках, которые должны быть освещены и обозначены в соответствии с правилами дорожного движения.

Правда, административной ответственности за нарушение указанных требований нет, поэтому исполнение установленных требований проблематично, добавляет вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. В отношении автобусов и "маршруток" действуют нормы о лицензировании пассажирских перевозок. То есть парковка во дворе будет означать нарушение лицензионных требований, поясняет он "РГ". В этом случае владельцев автомобилей можно привлечь к ответственности.

С такси все сложнее. "В приказе указана норма, которая связана с междусменным отдыхом. В законе о безопасности дорожного движения есть норма о том, что в период междусменного отдыха водителей транспортное средство должно быть на соответствующей парковке. Но администрирование нормы затруднено в связи с тем, что невозможно определить, как именно водитель отдыхает", - говорит Алексеев. Междусменный отдых должен быть минимум 9 часов, поясняет он. Если машина простояла во дворе в течение этого времени, жители могут направить в региональный орган власти такие сведения. В этом случае еще можно применить какие-то меры воздействия, но процесс этот небыстрый.