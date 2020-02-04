В Ухань для эвакуации россиян вылетел первый военный борт

С аэродрома Восточного военного округа во вторник вылетел первый самолет Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Борт отправился в китайский город Ухань, где зафиксирована вспышка инфекционного коронавируса. Российским военным поставлена задача эвакуировать российских граждан на родину.

Отмечается, что для сопровождения эвакуируемых граждан РФ в самолете присутствуют военные медики и специалисты Минобороны РФ в области вирусологии. Медики "вооружены" современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также всеми необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее сообщалось, что для эвакуации российских граждан из Китая будет задействовано пять самолетов ВКС России, на борту которых будут находиться специалисты-вирусологи.

Привлечь для эвакуации россиян авиацию Минобороны в минувшую субботу распорядился президент РФ Владимир Путин.