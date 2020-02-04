Вадим Эйленкриг, музыкант, трубач, телеведущий:

Не могу сказать однозначно, стоит ли запрещать музыкальные выступления в электричках. Вообще, этот специфический жанр - ходить по вагонам и что-то исполнять, - на мой взгляд, достаточно забавен. У меня нет какого-то негативного отношения к таким выступлениям, может быть, потому, что я очень давно не ездил в электричках. Вполне допускаю, что в час пик подобное действо может раздражать. Вот если бы речь шла о выступлениях на остановках, улицах и в переходах, то я точно за. Среди уличных музыкантов есть настоящие виртуозы. Да и когда кто-то вдруг заходит в поезд и начинает играть - это интересно, придает жизни яркость. Может быть, мое мнение связано с идеалистическими воспоминаниями, основанными на советских фильмах, где обязательно в электричке кто-то пел или играл.

Мешают ли музыканты пассажирам или нет? Знаете, мы живем в невероятно прогрессивное время, когда можем сразу же получить обратную связь. Мне кажется, здесь нужен какой-то социологический опрос: важным оказалось бы мнение самих пассажиров на этот счет. Правда, единственный нюанс: люди, которые чем-то недовольны, часто активнее тех, которым все нравится.

Кстати сказать, не каждый сможет зайти в электричку и начать что-то исполнять, надо иметь определенный склад характера, нужно быть в хорошем смысле немножечко сумасшедшим. А такие неординарные и творческие личности, я считаю, привносят в нашу жизнь радость. И людям, отягощенным повседневностью и серой погодой, нужна энергия, искусство должно давать эмоции. И, по-моему, многие из тех, кто играет в транспорте, их дают. Но это спорно, конечно.

Я никогда не предлагал своим студентам репетировать на улице, а тем более в транспорте. Знаю, для некоторых учащихся музыкальных вузов - это возможность немного подработать. Не вижу в этом ничего плохого, потому что, так ты узнаешь свою самую настоящую рыночную цену, ведь неподдельное, искреннее творчество завораживает.