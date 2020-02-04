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04.02.2020 13:09
Рубрика: Видео

Видео: механики на ходу чинят мчащийся по трассе грузовик

Текст: Вадим Давыденко

Дальнобойщиков не зря называют королями дорог. Эти отчаянные парни недели напролет ведут свои машины сквозь дождь и снег, туман и жару, спят не больше двух часов в сутки, завтракают, обедают и ужинают между делом, на ходу, не убирая ноги с педали газа на скорости не ниже 80 км/ч, а жажду утоляют утренней росой. Груз должен прийти вовремя - это главное.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Фото: скриншот с www.youtube.com
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Мелкие поломки они чинят одной левой, парой ударов молотка и легким матерком, а серьезные - на пустой трассе, в одиночку, без какой-либо помощи и почти без инструментов.

На этом видео, похоже поломка не очень серьезная, раз из-за нее водитель решил даже не останавливаться на станции техобслуживания, а лишь снизил чуток скорость и поручил напарникам разобраться с проблемой.

Посмотрите-ка: их не напрягает ни нависающая над ними кабина, ни высокая скорость грузовика. Весело насвистывая что-то себе под нос, они на ходу что-то крутят гаечными ключами или подливают в перегретый радиатор охлаждающую жидкость. Сам отважный водитель ничуть не смущается тем, что кабина перевернута на 45 градусов: подумаешь, пустяки! Можно быть уверенным, что к получателю его груз придет вовремя.

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