Видео: выталкивали грузовик из кювета, но в итоге перевернули его

Вот вам еще одна яркая иллюстрация к старой присказке "с такими друзьями врагов не надо". В очередной раз, пытаясь помочь, старательные энтузиасты умудряются лишь навредить.

Многотонный грузовик застрял на разрытой дорожниками обочине и не смог самостоятельно выбраться на асфальт. Чтобы сдвинуть машину с места, решили использовать бульдозер. Тот подъехал сзади и осторожно подтолкнул самосвал, как казалось, на дорогу.

Но машина стояла на склоне, чуть накренившись набок, и толчок бульдозера усугубил ситуацию. Грузовик покачнулся, наклонился, задрав вверх правые колеса и, помедлив пару секунд, опрокинулся навзничь.

Что скажет водитель самосвала бульдозеристу за такую "помощь", когда выпишется из больницы - можно лишь догадываться.