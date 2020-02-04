Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.02.2020 11:30
Рубрика: Видео

Видео: выталкивали грузовик из кювета, но в итоге перевернули его

Текст: Вадим Давыденко

Вот вам еще одна яркая иллюстрация к старой присказке "с такими друзьями врагов не надо". В очередной раз, пытаясь помочь, старательные энтузиасты умудряются лишь навредить.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: неловкий крановщик в порту утопил груз, судно и свой кран

Многотонный грузовик застрял на разрытой дорожниками обочине и не смог самостоятельно выбраться на асфальт. Чтобы сдвинуть машину с места, решили использовать бульдозер. Тот подъехал сзади и осторожно подтолкнул самосвал, как казалось, на дорогу.

Но машина стояла на склоне, чуть накренившись набок, и толчок бульдозера усугубил ситуацию. Грузовик покачнулся, наклонился, задрав вверх правые колеса и, помедлив пару секунд, опрокинулся навзничь.

Что скажет водитель самосвала бульдозеристу за такую "помощь", когда выпишется из больницы - можно лишь догадываться.

Видео: не очистил стекло от снега - попал в аварию
Новый КоАП введет скидку в 50% на большинство штрафов
#видео #авто