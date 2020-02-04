Власти Бразилии решили не отменять карнавал из-за коронавируса

Вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае не является поводом для отмены знаменитого карнавала. Он состоится в конце февраля в Рио-де-Жанейро.

"Это культурное событие, которое формирует нашу идентичность. Нет никаких оснований отменять его. Надеемся, что в это время люди будут развлекаться, наслаждаться праздником", - заявил министр здравоохранения Бразилии Энрике Мандетта.

Тем временем число жертв коронавируса в КНР выросло до 414 человек. За пределами Поднебесной заболевание выявлено у 148 человек. В Бразилии зафиксированы 14 подозрительных случаев. Медики наблюдают за больными, пишет РИА Новости.